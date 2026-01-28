Northwest Bancshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northwest Bancshares äußerte sich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,260 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 240,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 210,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,920 USD. Im letzten Jahr hatte Northwest Bancshares einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 878,94 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Northwest Bancshares 756,04 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at