Northwest Bancshares: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Northwest Bancshares äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Northwest Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 199,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at