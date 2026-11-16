Northwest Biotherapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northwest Biotherapeutics veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 340,0 Prozent auf 0,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at