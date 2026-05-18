Northwest Biotherapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Northwest Biotherapeutics äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,95 Prozent auf 0,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at