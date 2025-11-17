Northwest Biotherapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Northwest Biotherapeutics hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Northwest Biotherapeutics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at