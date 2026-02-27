27.02.2026 06:31:29

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Trust Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,94 Prozent auf 59,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 CAD. Im Vorjahr waren -1,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 386,02 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 19,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 477,55 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
