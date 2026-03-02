Northwest Natural: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Northwest Natural lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Northwest Natural 394,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 370,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,77 USD gegenüber 2,03 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,29 Milliarden USD – ein Plus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Northwest Natural 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at