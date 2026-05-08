Northwest Natural: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Northwest Natural lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Natural 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,78 Prozent zurück. Hier wurden 490,4 Millionen USD gegenüber 494,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at