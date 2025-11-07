Northwest Natural gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northwest Natural hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,9 Millionen USD in den Büchern standen.

