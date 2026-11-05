Northwest Natural Holding Company Q3 Loss Drops

(RTTNews) - Northwest Natural Holding Company (NWN) revealed Loss for third quarter of -$29.840 million

The company's bottom line totaled -$29.840 million, or -$0.71 per share. This compares with -$29.890 million, or -$0.73 per share, last year.

Excluding items, Northwest Natural Holding Company reported adjusted earnings of -$29.840 million or -$0.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $177.972 million from $164.728 million last year.

Northwest Natural Holding Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$29.840 Mln. vs. -$29.890 Mln. last year. -EPS: -$0.71 vs. -$0.73 last year. -Revenue: $177.972 Mln vs. $164.728 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.10 To $ 3.20