Northwest Natural Reports Net Income In Q2; Expects 2026 EPS In Upper Half Of Guidance Range

(RTTNews) - Northwest Natural Holding Company (NWN) reported net income of $600,000 for the second quarter ended June 30, 2026, compared to a net loss of $2.5 million in the prior-year period. Earnings per share stood at $0.01 for the quarter, up from a loss per share of $0.06, a year ago. Adjusted net income for the quarter was $600,000, or $0.01 per share adjusted, compared to adjusted net income of $315,000, or $0.01 per share adjusted, in the same period last year. Operating revenues increased to $243.55 million from $236.19 million, prior year.

The company now expects 2026 EPS in the upper half of guidance range of $2.95 - $3.15, and reaffirmed long-term targets.

In pre-market trading on NYSE, Northwest Natural shares are down 1.44 percent to $48.01.

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