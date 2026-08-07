Northwest Natural: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Northwest Natural hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Northwest Natural noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 243,6 Millionen USD gegenüber 236,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at