Northwest Natural stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northwest Natural lud am 25.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Northwest Natural noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 294,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260,3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,56 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 860,40 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 773,68 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD sowie einen Umsatz von 818,50 Millionen USD prognostiziert.

