Northwest Pipe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northwest Pipe hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Northwest Pipe ein EPS von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 138,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at