Northwest Pipe präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Northwest Pipe hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,38 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 179,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at