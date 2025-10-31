Northwest Pipe: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Northwest Pipe hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northwest Pipe 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 151,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at