Northwest Pipe: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Northwest Pipe präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,6 Millionen USD ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,56 USD, nach 3,40 USD im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 526,00 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 492,31 Millionen USD umgesetzt worden waren.
