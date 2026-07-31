Northwest Pipe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northwest Pipe gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Northwest Pipe 159,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at