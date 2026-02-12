NorthWestern CorpShs Aktie
WKN: A0DLGF / ISIN: US6680743050
|
12.02.2026 05:58:08
NorthWestern Energy Group, Inc. Announces Decline In Full Year Bottom Line
(RTTNews) - NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE) reported a profit for full year that Drops, from last year
The company's earnings totaled $181.10 million, or $2.94 per share. This compares with $224.10 million, or $3.65 per share, last year.
Excluding items, NorthWestern Energy Group, Inc. reported adjusted earnings of $220.10 million or $3.58 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $1.611 billion from $1.514 billion last year.
NorthWestern Energy Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $181.10 Mln. vs. $224.10 Mln. last year. -EPS: $2.94 vs. $3.65 last year. -Revenue: $1.611 Bln vs. $1.514 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NorthWestern CorpShs
|
10.02.26
|Ausblick: NorthWestern legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: NorthWestern gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: NorthWestern legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: NorthWestern präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NorthWestern CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NorthWestern CorpShs
|69,33
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.