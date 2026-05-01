NorthWestern gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NorthWestern äußerte sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,25 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 497,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at