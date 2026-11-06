NorthWestern präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NorthWestern hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

NorthWestern hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat NorthWestern mit einem Umsatz von insgesamt 423,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at