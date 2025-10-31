NorthWestern präsentierte Quartalsergebnisse

NorthWestern lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NorthWestern in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 387,0 Millionen USD im Vergleich zu 345,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at