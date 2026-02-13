NorthWestern stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NorthWestern hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent auf 414,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 373,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,94 USD beziffert. Im Vorjahr hatte NorthWestern 3,65 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at