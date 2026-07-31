NorthWestern veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NorthWestern hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NorthWestern 392,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 342,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at