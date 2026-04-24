NorthX Nickel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NorthX Nickel hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -1,430 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at