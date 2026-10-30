NortonLifeLock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NortonLifeLock hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NortonLifeLock ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,37 Milliarden USD gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at