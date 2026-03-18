Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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18.03.2026 14:55:44
Norway: Prosecutors seek 7-year term for crown princess' son
Prosecutors have called for a sentence of seven years and seven months for Marius Borg Hoiby, the stepson of Norway's crown prince. The high-profile case, which includes four rape allegations, has captivated the nation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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