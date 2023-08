Norway: TotalEnergies acquires a 40% interest in a CO2 Storage exploration license

Download the Press Release (PDF) Paris, August 22, 2023 - TotalEnergies has signed an agreement with CapeOmega Carbon Storage AS, a wholly owned subsidiary of CapeOmega AS, to acquire the 40% participating interest held by CapeOmega in the CO2 storage exploration license ExL004 (the “Luna” project). Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel