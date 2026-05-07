Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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07.05.2026 10:53:53
Norway’s central bank raises interest rates amid impact of Iran conflict
Norges Bank says situation in Middle East is ‘still causing substantial uncertainty about the economic outlook’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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