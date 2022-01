Norwegen mahnt zu Lösung im Ukraine-Konflikt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store, dessen Land derzeit den Vorsitz im Weltsicherheitsrat führt, hat bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt gedrungen. "Wir tragen die gemeinsame Verantwortung, hier eine Lösung zu finden, dass nicht die militärische Logik in Europa die Macht hat", sagte er laut einer Dolmetscherin.

Scholz erklärte bei der Pressekonferenz vor einem Gespräch im Kanzleramt, bei diesem würden auch aktuelle sicherheitspolitische Themen besprochen, die beiden Sorgen machten. "Ich denke da natürlich zuallererst an die Lage in und um die Ukraine und den weiteren Umgang mit Russland", hob Scholz hervor.

Store erklärte weiter, das, "was wir im östlichen Europa jetzt sehen, das ist nicht das, was wir als normal ansehen" und unterstrich: "Wir möchten keine militärischen Mittel nutzen, um politische Fragen zu lösen." Norwegen sei solidarisch in der Nato und suche politische Lösungen mit den Alliierten und ihren Nachbarn.

