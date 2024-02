Norwegen trainiert ab Frühjahr ukrainische Marinesoldaten

OSLO (dpa-AFX) - Norwegische Soldaten sollen ab dem Frühjahr ukrainische Marinesoldaten für Einsätze mit Kleinbooten trainieren. Das teilte das norwegische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Demnach werde Norwegen zudem Schlauchboote und Ausrüstung im Wert von umgerechnet gut fünf Millionen Euro spenden. In der Ausbildung werde es unter anderem um Flussüberquerungen und die Arbeit in Küstengebieten gehen, sagte der norwegische Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram dem Rundfunksender NRK.

Das Training soll nach Angaben des Ministeriums in den Niederlanden beginnen. Es sei demnach der erste Schritt in der von Norwegen und Großbritannien geleiteten maritimen Zusammenarbeit. Darin könne Norwegen als Seefahrernation mit maritimer Kompetenz, neuen technologischen Lösungen und neuen Sichtweisen beitragen, hieß es in der Mitteilung.

