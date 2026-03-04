adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 07:54:39

Norweger Gulden bleibt bis 2030 Adidas-Chef

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Norweger Bjørn Gulden soll bis 2030 Vorstandsvorsitzender des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers adidas bleiben. Der Vertrag des ehemaligen Fußballprofis sei entsprechend verlängert worden, teilte Adidas in Herzogenaurach mit.

Der 60-Jährige hatte Adidas 2023 von Kasper Rorsted übernommen und den damals in schwieriges Fahrwasser geratenen Konzern wieder zu Wachstum und neuer Profitabilität geführt. Vorher war Gulden zehn Jahre lang Vorstandschef des Sportartikelunternehmens Puma.

Der Wechsel an die Spitze des fränkischen Lokalrivalen hatte für Aufsehen gesorgt. Die beiden Firmen waren von den einst verfeindeten Brüdern Adolf und Rudolf Dassler gegründet worden, was zu einer dauerhaften Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hatte - die aber inzwischen weitgehend Geschichte ist./dm/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten