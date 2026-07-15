Norwegian Air Shuttle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Norwegian Air Shuttle hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,53 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,910 NOK erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent auf 10,16 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,03 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,200 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 10,53 Milliarden NOK gesehen.

Redaktion finanzen.at