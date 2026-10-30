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30.10.2026 06:31:28
Norwegian Air Shuttle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Norwegian Air Shuttle hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,75 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,42 NOK je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Norwegian Air Shuttle 12,47 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 12,76 Milliarden NOK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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