Norwegian Air Shuttle stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwegian Air Shuttle äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Norwegian Air Shuttle hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,270 NOK je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 8,21 Milliarden NOK, gegenüber 8,23 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,60 NOK. Im Vorjahr hatte Norwegian Air Shuttle 1,26 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Norwegian Air Shuttle im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,54 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 35,32 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,98 NOK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 37,65 Milliarden NOK, befunden.

Redaktion finanzen.at