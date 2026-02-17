Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|Medienbericht
|
17.02.2026 17:07:00
Norwegian Cruise Line-Aktie legt zu: Elliott soll sich signifikant beteiligt haben
• Adam Goldstein von Royal Caribbean als möglicher Aufsichtsrat-Kandidat
• Aktie unter Druck
Laut Insiderberichten des Wall Street Journal, die von Reuters aufgegriffen wurden, hat Elliott Management eine signifikante Beteiligung von über 10 Prozent an der Norwegian Cruise Line aufgebaut. Er plant offenbar, Änderungen beim Unternehmen voranzutreiben.
Aktivist setzt wohl auf Management-Wechsel und Erfahrung der Konkurrenz
Laut dem Medienbericht hat Elliott Adam Goldstein, den ehemaligen Präsidenten und COO von Royal Caribbean, privat als potenziellen Kandidaten für einen Sitz im Aufsichtsrat von Norwegian Cruise angesprochen. Ziel sei es, sowohl die finanzielle Leistung von Norwegian Cruise als auch das Gästeerlebnis zu verbessern, heißt es weiter. Elliott betrachte den Konkurrenten Royal Caribbean als erfolgreich in beiden Bereichen und glaube, dass Norwegian Cruise zuvor bereits eine starke Wende erzielt hat.
Zuletzt hatte Norwegian Cruise Line den ehemaligen CEO von Subway Restaurants, John Chidsey, als neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und Harry Sommer ersetzt, wie aus einer Pressemitteilung vom 12. Februar hervorgeht. Das Unternehmen hatte zudem angekündigt, dass der Gewinn im vierten Quartal unter den Erwartungen liegen könnte.
Aktienkurs wird angeschoben - Konkurrenz profitiert
Die Aktie von Norwegian Cruise Line scheint nach den Gerüchten auf den Kaufzetteln zu stehen: Zeitweise geht es im NYSE-Handel um 8,26 Prozent auf 23,27 US-Dollar nach oben.
Die Papiere haben innerhalb des letzten Jahres knapp 20 Prozent an Wert verloren, während Konkurrenten wie Royal Caribbean und Carnival aufgrund starker Nachfrage und höherer Ticketpreise zulegen konnten. Royal Caribbean prognostiziert in seiner jüngsten Aussicht weiterhin eine hohe Nachfrage, da wohlhabende Kunden Kreuzfahrten bevorzugen.
Der Einstieg von Elliott könnte für Norwegian Cruise Line womöglich ein Wendepunkt sein, insbesondere angesichts der unterdurchschnittlichen Performance und der laufenden Management-Umstrukturierungen. Experten erwarten, dass der aktivistische Investor Druck auf das Unternehmen ausüben wird, um operative Effizienz und Gästezufriedenheit zu steigern.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
|
16.02.26
|S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Caribbean Cruises-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Royal Caribbean Cruises öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)