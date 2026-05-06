Norwegian Cruise Line: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Norwegian Cruise Line gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,33 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at