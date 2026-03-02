Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|
02.03.2026 12:51:29
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Profit Falls In Q4
(RTTNews) - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $14.25 million, or $0.03 per share. This compares with $254.54 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. reported adjusted earnings of $130.42 million or $0.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $2.244 billion from $2.109 billion last year.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.25 Mln. vs. $254.54 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.52 last year. -Revenue: $2.244 Bln vs. $2.109 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd
|
01.03.26
|Ausblick: Norwegian Cruise Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Norwegian Cruise Line-Aktie legt zu: Elliott soll sich signifikant beteiligt haben (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Norwegian Cruise Line Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Norwegian Cruise Line Ltd
|24,79
|-0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.