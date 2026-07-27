Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
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27.07.2026 20:15:00
Norwegian Cruise Line Is Down 19% This Year and Reports Earnings July 30. Is Now the Time to Buy?
Over the past 12 months, shares in cruise line operator Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) have fallen by nearly 19%. As has been the case with other cruise ship stocks, concerns about the impact of Mideast geopolitical tensions on fuel prices and passenger demand played a big part in these declines.Later this week, Norwegian Cruise Line reports its latest quarterly results. However, whether the results are strong or weak, I believe there is a much stronger long-term opportunity in this sector than Norwegian.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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