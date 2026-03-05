Norwegian Cruise Line stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Norwegian Cruise Line hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,265 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,35 Milliarden USD geschätzt worden war.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,920 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,83 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 9,93 Milliarden USD beziffert.

