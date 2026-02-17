Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|
17.02.2026 11:16:00
Norwegian Cruise Line stock is rising. A big activist reportedly has taken a stake.
Norwegian Cruise Line shares rose on Tuesday after a report an activist investor has taken a stake and plans to shake up the struggling company.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
