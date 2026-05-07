Norwegian Energy Company ASA Noreco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norwegian Energy Company ASA Noreco veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Norwegian Energy Company ASA Noreco vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,75 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,10 Prozent auf 3,09 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,89 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at