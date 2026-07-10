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10.07.2026 06:31:29
Norwegian Energy Company ASA Noreco stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Norwegian Energy Company ASA Noreco äußerte sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 3,78 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Norwegian Energy Company ASA Noreco 7,21 NOK je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,56 Prozent auf 2,61 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Norwegian Energy Company ASA Noreco 2,68 Milliarden NOK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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