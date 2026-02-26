Norwegian Energy Company ASA Noreco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norwegian Energy Company ASA Noreco hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 15,14 NOK gegenüber -31,980 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,73 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 2,12 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 32,19 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatte Norwegian Energy Company ASA Noreco ein EPS von -29,040 NOK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,70 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 7,55 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at