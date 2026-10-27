Norwood Financial CorporationShs Aktie
WKN: 923659 / ISIN: US6695491075
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27.10.2026 12:56:47
Norwood Financial Corp. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Norwood Financial Corp. (NWFL) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $11.76 million, or $1.08 per share. This compares with $8.33 million, or $0.89 per share, last year.
Excluding items, Norwood Financial Corp. reported adjusted earnings of $11.76 million or $1.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 36.9% to $28.009 million from $20.458 million last year.
Norwood Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.76 Mln. vs. $8.33 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $0.89 last year. -Revenue: $28.009 Mln vs. $20.458 Mln last year.
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