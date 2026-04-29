Norwood Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norwood Financial präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Norwood Financial 0,630 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Norwood Financial einen Umsatz von 32,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at