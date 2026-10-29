Norwood Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Norwood Financial ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Norwood Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Norwood Financial ein EPS von 0,890 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,72 Prozent auf 44,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at