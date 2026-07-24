Norwood Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Norwood Financial lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Norwood Financial 43,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at