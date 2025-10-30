NOS SGPS, SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NOS SGPS, SA hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NOS SGPS, SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 457,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 432,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

