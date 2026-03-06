NOS SGPS, SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NOS SGPS, SA hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NOS SGPS, SA 0,140 EUR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 486,3 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 448,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,480 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,540 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,48 Prozent auf 1,82 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

